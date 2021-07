Kanaďan Slovákom?

Sen mnohých Slovákov vždy bol a je žiť v Amerike. Odhaduje sa , že len v Kanade žije približne 300.000 ľudí, ktorí majú slovenský pôvod.

Tento počet zahŕňa nielen novších emigrantov, ktorí prišli do Kanady po roku 1968 alebo po nežnej revolúcii. Toto vysoké číslo zahŕňa aj prvú, druhú a tretiu generáciu imigrantov, ktorí prišli do Kanady ešte pred I. svetovou vojnou, počas hospodárskej kríze v 30-tych rokov alebo po druhej II. svetovej vojne.

Je dôležité, aby sme si uvedomili, že aj oni sú Slováci, že práve oni sa výrazne podieľajú na imidži Slovenska v zahraničí. Práve tieto generácie sa veľkou mierou zaslúžili o vznik Československa - predovšetkým Clevelandská dohoda z roku 1915 a Pittsburská dohoda z roku 1918. Neskôr sa ďalšie generácie emigrantov výrazne zaslúžili o vznik samostatnej Slovenskej republiky – Svetový kongres Slovákov založený 17. – 21. júna v 1971 v Toronte.

Štefan Boleslav Roman -uránový kráľ

Zakladateľom a prvým predsedom Svetového kongresu Slovákov bol Štefan Boleslav Roman – majiteľ najväčších uránových baní na svete. Majetok jeho spoločností bol v polovici 60-tych rokov odhadovaný na neuveriteľných 60 – 70 miliárd dolárov. Právnym poradcom jeho firmy v USA bol aj neskorší americký prezident Richard Nixon.

Je dôležité, aby všetky tieto generácie slovenských emigrantov Slovákov mali možnosť získať slovenské občianstvo. A to na bez nutnosti osobnej návštevy Slovenska, ako je to možné už dlhšie obdobie v prípade Čechov alebo Poliakov. Je veľmi dôležité, aby si slovenské občianstvo mohli vybaviť priamo na konzulárnych úradoch Slovenskej republiky v Kanade a USA.

Diana Krall - jazzová star

Pre zaujímavosť starí rodičia svetoznámej jazzovej speváčky Diany Krall, držiteľky 5 ocenení Grammy, pochádzajú z Henclovej, dedinky severne od Rožňavy. Diana sa síce narodila v roku 1964 v mestečku Nanaimo, v Britskej Kolumbii, ale k svojmu slovenskému pôvodu sa hlási. Existujú pravidlá, podľa ktorých by jazzoví umelci nemali očakávať „standing ovations“ alebo by nemali súťažiť s umelcami ako Santana, alebo Backstreet Boys. Diana všetky tieto pravidlá prelomila a demonštratívne dokázala, že aj jazzová hudba môže zaujať široké publikum. Získala 5 ocenení Grammy Award a stala sa celosvetovo najuznávanejšou jazzovou divou.

Ivan Reitman – hviezda Hollywoodu

Slovenský pôvod má aj svetoznámy hollywoodsky režisér Ivan Reitman, ktorý sa narodil v roku 1946 v Komárne. Začiatkom 50-tych rokov sa jeho rodičom podarilo utiecť do Kanady. V kanadskom Hamiltone získal v roku 1969 titul Bachelor of Music na McMaster University. Bol najúspešnejším režisérom komédií 80-tych a 90-tych rokov. Je režisérom trhákov ako Ghostbusters I. a II., či komédií Kindergarten Cop (Policajt zo škôlky), Twins (Dvojičky), Junior, kde hral hlavnú úlohy slávny Arnold Schwarzenegger. Režíroval aj úspešnú komédiu Stop! Or My Mom Will Shoot (Stoj, lebo mamička vystrelí!), v ktorej protagonistom bol nemenej slávny Sylvester Stallone.

Jason Reitman – hollywoodsky režisér

Vo filmovom priemysle sa presadil ako režisér, ale aj producent a herec aj jeho syn Jason Reitman. Jason sa narodil v roku 1977 v kanadskom Montreale. Promoval na Harvard-Westlake a neskôr na University of South California. Podarilo sa mu získať jedno Grammy Award a jedno Golden Globe. Režíroval známe filmy ako Thank you for Smoking, Juno, Up in the Air, Young Adult, Labour Day či The Front Runner. V súčasnosti pripravuje film Krotitelia duchov: Dedičstvo.

Jozef Straus – najlepšie platený manažér

Na Slovensku vo Veľkých Kapušanoch sa v roku 1946 narodil Jozef Straus, ktorý sa výrazne presadil v oblasti biznisu. V roku 1968 odišiel do Anglicka a a následne na univerzitu v kanadskom Edmontone. Tu získal bakalársky diplom a napokon aj doktorát z nízkoteplotnej fyziky. Presadil sa v oblasti sklených vlákien, kde spolu s ďalšími partnermi založili spoločnosť JDS Optics, neskôr sa premenovala na JDS Fitel. V roku 2002 ho známy magazín Forbes zaradil na tretie miesto najlepšie platených manažérov na americkom kontinente s ročným príjmom 150.000.000 dolárov.

Slovensko starne, prirodzený prírastok jeho obyvateľstva je v mínusových hodnotách. Tento negatívny jav je kompenzovaný prisťahovalectvom z iných krajín.

Podporme preto, aby sa osoby so slovenským pôvodom, ktorí žijú v zahraničí stali jednoduchšie aj občanmi samostatnej Slovenskej republiky!

