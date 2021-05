Kanada láka mladých ľudí z celého sveta

Kanada chce tento rok prijať 401.00 nových imigrantov z celého sveta. Tento oficiálny plán je najsmelší v celej histórii Kanady. Je to v pandemickom roku 2021, kedy sa vačšina krajín skôr zatvára svetu.

Kvóta je približne o 100.000 vyššia ako bola v roku 2020.

Kanadská kvalita života

Kanada bola 8-krát vyhlásená OSN ako krajina s najlepšími podmienkami na život na svete. Veľké mestá Vancouver, Calgary a Toronto sa pravidelne umiestňujú v prvej 10-ke miest sveta, kde sa ľuďom najlepšie žije. Kanada má napríklad najviac zimných štadiónov a osobných počítačov na počet obyvateľstva na svete. Tri kanadské univerzity – The University of Toronto, The McGill University v Montreali a The University of British Columbia vo Vancouveri patria podľa oficiálnych hodnotení medzi 50 najlepších univerzít sveta.

Kanadská demokracia v praxi

Aj Kanada stárne, ale práve veľký počet nových imigrantov má za následok nielen zvyšovanie životnej úrovne ľudí a zvyšovanie konkurencia schopnosti krajiny, ale aj oveľa väčšiu rasovú, náboženskú a politickú toleranciu. V Kanade sa prisťahovalci na rozdiel od Švajčiarska, Nemecka alebo Francúzska necítia ako druhoradí občania. Nikto im nedáva najavo, že slabšie hovoria po anglicky alebo po francúzsky alebo že majú zlý prízvuk.

Pre Kanadu je príznačná vysoká miera demokracie. Na čele Kanady stojí vo funkcii Generálneho guvernéra (niečo ako na Slovensku prezident) už štvrtá žena. Je to oficiálne najvyšší post, ktorý zastupuje v Kanade anglickú kráľovnú. V súčasnosti je Generálnou guvernérkou bývalá astronautka Julie Payette. Ďalší zaujímavý príklad demokracie - v roku 2005 bol zvolený za primátora Vancouveru zdravotne postihnutý Sam Sullivan, ktorý je trvalo pripútaný na invalidný vozík.

Kanadská tolerancia

V najväčšej provincii Ontário je už od roku 2003 možný sobáš osôb rovnakého pohlavia. Kanada teda demokraciu nielen oficiálne proklamuje, ale čo je oveľa dôležitejšie, aj uvádza do bežného života !

Kanada vyniká prepracovanou ochranou životného prostredia. Práve vo Vancouveri vznikla v roku 1971 najznámejšia nezisková organizácia na ochranu životného prostredia - slávna Greenpeace !

Imigračný program Kanady - najlepší na svete

Kanada má najprepracovanejší imigračný program na svete. Pre tento účel ma dokonca vyčlenené samostatné ministerstvo - Ministry of Immigration, Refugees and Citizenship. Títo ministri sú časti prisťahovalcami alebo potomkovia imigrantov. V súčasnosti je minister talianskeho pôvodu Marco Mendicino a pred ním to bol Somálčan Ahmed Hussen.

Krajina každoročne prijíma niekoľko stotisíc prisťahovalcov. Sú prijímaní vo viacerých kategóriách – ako odborní pracovnici s príslušnou praxou a vzdelaním, ako podnikatelia, ako investori, ako farmári, umelci alebo športovci. Pre rodinných príslušníkov existuje samostatná kategória tzv. Family Class. Cez ňu do Kanady prichádzajú manželia, partneri, rodičia alebo deti imigrantov.

Provinčné prisťahovalecké programy

Vedľa federálneho programu si každá z 10 kanadských provincií môže „namiešať“ na mieru aj svoj provinčný imigračný program. Veľmi úspešné provinčné programy majú napríklad provincie Alberta (mestá Edmonton a Calgary) a Manitoba (Winnipeg). Práve vhodná vzdelanostná, veková a jazyková štruktúra imigrantov je kľúčom k úspechu Kanady.

Provinčné programy sú veľmi flexibilné a snažia sa promptne reagovať na potreby pracovného trhu v danej provincii. Práve vhodná vzdelanostná, veková a jazyková štruktúra imigrantov je hlavným kľúčom k úspechu Kanady.

Získanie kanadského občianstva

V Kanade je možné už po 3 rokoch požiadať o kanadské občianstvo - Canadian citizensip, pričom je si môžete bez problémov ponechať aj svoje súčasné občianstvo alebo občianstvá.

Slováci a Česi sa teda nemusia obávať, že po získaní kanadského občianstva im bude odobraté to ich pôvodne slovenské, respektíve české.

Deti narodené v Kanade sa automaticky stávajú kanadskými občanmi. A je na len Vašom rozhodnutí kedy a kde daný pas použijete.

Záver:

Kanada je krajina s pomerne krátkymi dejinami. Jej krátka história vôbec nie je prekážkou veľmi rýchleho progresu ekonomiky a demokracie. Je skôr dôkazom toho, že žiak môže predbehnúť svojho učiteľa (Veľkú Britániu, respektíve Francúzsko) a byť mu príkladom.